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46 минут назад

«У вас роман?»:фанатов заинтересовала личная жизнь звезды «Сватов»

Звезду телесериала «Сваты» Татьяну Кравченко и актера Станислава Садальского могут связывать романтические отношения, пишет «Утро.ру».

«У вас роман?»:фанатов заинтересовала личная жизнь звезды «Сватов»
Фото: InstagramInstagram

После завершения съемок в телесериале Кравченко приняла участие в спектакле «Гвоздь сезона», где ее партнером стал Станислав Садальский. Поклонники считают, что артистов связывают не только рабочие отношения.

Кравченко в свою очередь подогрела эти подозрения публикациями на своей странице в социальной сети.

Актриса начала вести страницу в Instagram менее двух лет назад. В последнее время она часто публикует фотографии с Садальским.

Судя по постам, актеры общаются и во внерабочее время.

Кравченко призналась, что Садальский занялся ее внешним видом, заставив сделать новую прическу и покрасить волосы. Поклонники таланта актрисы отметили, что ей очень идет новый образ. Они считают, что артистка помолодела и похорошела. Садальский также изменил внешность: он побрился налысо и сбросил несколько килограммов. Однако официально пара пока не объявляла о своих отношениях.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Ytro.ru,
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