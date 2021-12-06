«У вас роман?»:фанатов заинтересовала личная жизнь звезды «Сватов»

Звезду телесериала «Сваты» Татьяну Кравченко и актера Станислава Садальского могут связывать романтические отношения, пишет «Утро.ру».

Фото: Instagram Instagram

После завершения съемок в телесериале Кравченко приняла участие в спектакле «Гвоздь сезона», где ее партнером стал Станислав Садальский. Поклонники считают, что артистов связывают не только рабочие отношения.

Кравченко в свою очередь подогрела эти подозрения публикациями на своей странице в социальной сети.

Актриса начала вести страницу в Instagram менее двух лет назад. В последнее время она часто публикует фотографии с Садальским.

Судя по постам, актеры общаются и во внерабочее время.