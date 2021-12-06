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1 час назад

«Знаю по себе»: Дана Борисова назвала свою версию пожара в квартире Хлебниковой

Телеведущая Дана Борисова в эфире шоу «Звезды сошлись». предположила, что певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая при пожаре в собственной квартире, могла употреблять снотворное и антидепрессанты.

Дана Борисова назвала свою версию пожара в квартире Хлебниковой
Фото: InstagramInstagram

Участники шоу предположили, что у Хлебниковой были проблемы с алкоголем.

Но Борисова вспомнила, как некоторое время назад Хлебникова поразила всех «нереальной худобой».

«Я тоже сначала думала: может быть, алкоголь. Но при алкоголе так сильно не худеют, как она. Худеют на других веществах. Это антидепрессанты, нейролептики, снотворное», - уверена телеведущая.

По ее словам, сейчас у успешных женщин, использующих аптечные препараты, есть «рецептурная зависимость».

«По себе знаю. И если это на ночь еще запить винишком…», - добавила Борисова.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела, Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала дышать сама.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Дана Борисова,
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