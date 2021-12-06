Певец Филипп Киркоров будет судиться с порталом госуслуг из-за того, что сервис не обрабатывает оплату его штрафов и подрывает репутацию артиста, сообщает «Москва 24». Сами штрафы же, по словам Киркорова, оплачены.

Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я всё всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что всё, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас всё чисто, — заявил он.

Филиппу Киркорову грозит административный арест на срок до 15 суток из-за неуплаты в положенный срок штрафов, наложенных ГИБДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступили 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ГИБДД по Москве, в отношении Киркорова Филиппа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)", - сказали в суде.

Согласно закону, это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В суде не сообщили, за какое именно правонарушение 90 раз был оштрафован Киркоров. Рассмотрение протоколов состоится в мировом суде 14 декабря. Комментариями певца ТАСС пока не располагает.

В августе 2019 года в единой базе данных ФССП появилась информация о трех неоплаченных Киркоровым штрафах от ГИБДД по Тверской области на сумму 2 000 рублей, которые артист получил еще в апреле. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что певец оплатил эту задолженность.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировал новость о возможном административном наказании исполнителя за невыплаченные им ранее штрафы. В беседе со «Звездой» юрист объяснил, почему певец оказался не в курсе и почему не причастен к этому.

«Филипп Бедросович сам за рулем не ездит. Штрафы приходят, потому что автомобиль числится на него или на его фирму, но сам он за рулем не ездит. Почему он ничего не знает об этих штрафах: адрес регистрации Филиппа отличается от адреса постоянного проживания, штрафы приходили куда-то на адрес регистрации, и никто на это не обращал внимания», - прокомментировал он.

В ходе разговора Добровинский опроверг, что невыплаченные штрафы имеют место. Для этого он связался с бухгалтерией исполнителя.

«Все оплачено, это застарелая информация. Я думаю, заседание продлится не больше 15 минут, если вообще состоится. Все штрафы оплачены», - подытожил адвокат.

Avinfotelegraph.com

Машина эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова попала на фото в момент нарушения правил дорожного движения.

На снимках, пишет «Пятый канал», изображен Rolls-Royce Ghost Киркорова, превышающий скорость на московских улицах и неправильно ездящий по разметке.

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, комментируя NEWS.ru сообщения в СМИ о 90 оформленных на исполнителя протоколов за неуплату штрафов за нарушения ПДД, заявила, что все квитации давно оплачены. По её мнению, в ГИБДД произошёл технический сбой.

Штрафы оплачены. Я сама видела все платёжки, они давно-давно все оплачены. Сейчас разбираются что за сбой, — заявила она.

Успенская добавила, что сам Киркоров не ездит за рулём, ни в Москве, ни в России. Певец пользуется услугами водителя.

Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о почти сотне штрафов за нарушение правил дорожного движения, оформленных на певца Филиппа Киркорова. В беседе с NEWS.ru он предположил, что, скорее всего, ПДД нарушил не сам артист, а его водитель, а Киркоров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля.

Полагаю, что это всё-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулём не ездят. Но машина оформлена на него (на Киркорова. — NEWS.ru), и он как собственник несёт ответственность за оплату штрафов и за всё остальное. Видимо, это всё было как-то запущено. Не очень правильно, что огромное количество неоплаченных штрафов, хорошо, что полиция до этого добралась, — подчеркнул Шкуматов.

Срок уплаты налогов на транспорт, землю и имущество истёк 1 декабря. Но многие звёзды отечественного шоу-бизнеса не успели перечислить деньги вовремя. Лидером по размеру неуплаченных налогов стал певец Филипп Киркоров — его долг перед государством составил более 1 млн рублей. Также в список крупных должников вошли музыканты МакSим, Никита Пресняков и Дава.

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян, что на сумму неуплаченного налога ежедневно начисляются пени.

Когда срок погашения прошёл, должнику пришлют требование об уплате. Если выплаты так и не поступят, служба обратится в суд за принудительным взысканием долгов и после решения суда передаст дело приставам.

Филипп Киркоров

По данным газеты «Комсомольская правда», Киркоров не уплатил налоги на недвижимость и автомобиль. Сумма налога на дома и квартиры исполнителя составила 592 000 рублей, а транспортный налог — 145 000 рублей. Кроме того, артист задолжал налог на землю — 317 000 рублей. Общая сумма долга составила 1,048 млн рублей.

Недавно девятилетняя дочь Киркорова Алла-Виктория пришла на премьеру фильма с сумочкой Dolce & Gabbana, которая оценивается в 680 000 рублей.

МакSим

Певица МакSим (Марина Максимова), которая больше месяца провела в коме из-за осложнений, вызванных коронавирусом, тоже вошла в список самых крупных должников. Она не уплатила налоги в размере 411 692 рубля: 235 000 рублей за недвижимость, 151 000 рублей за транспортное средство и 7000 за землю.

Никита Пресняков

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего актёр и музыкант Никита Пресняков не успел уплатить налог на квартиру в центре Москвы, которую ему подарила бабушка Алла Пугачёва. Он задолжал бюджету 190 000 рублей. Неуплаченный налог на машину составил 45 000. В общей сложности Пресняков не уплатил налоги на 263 008 рублей.

Дава

Рэпер Дава (Давид Манукян) любит хвастаться высокими доходами и тем, как он сорит деньгами. Музыкант рассказал, что за один рекламный пост в Instagram получает от 500 000 рублей, а за 2 месяца способен заработать на Rolls-Royce.

При этом Дава не уплатил налог на свой BMW, а также недвижимость и землю. За машину он должен 57 000 рублей, сумма всех прочих налогов составила ещё более 185 000 рублей.

Бывшая возлюбленная рэпера Ольга Бузова полностью выполнила свои налоговые обязательства.

Анита Цой

Певица Анита Цой — последняя из топ-5 звёздных неплательщиков. Ещё летом 2021 года она пожаловалась, что коронавирус и пандемийный кризис вынудили её распродать эксклюзивный автопарк. Она избавилась от своего Cadillac с диваном и телевизором. Но налог за него в размере 80 000 рублей артистка пока не уплатила. Также она должна 88 000 за землю и 35 000 за жильё. Общая сумма составила 203 566 рублей.

Кто ещё задолжал больше 100 000 рублей

Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков задолжал государству 139 190 рублей. Дочь актрисы Анастасии Завроротнюк Анна — 122 063 рубля. Причём налог Анны за 2020 год составил всего 40 000 рублей, остальное — просрочки с 2015 года.

Юморист Евгений Петросян полностью оплатил все налоги 2020 года, зато его супруга Татьяна Брухунова не выплатила 120 834 рубля. Только налог на квартиру составил 102 000 рублей. Актриса Мария Миронова задолжала 114 322 рубля.