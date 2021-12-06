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1 час назад

На ТНТ прокомментировали увольнение Утяшевой

Пресс-служба телеканала ТНТ прокомментировала слухи об увольнении телеведущей Ляйсан Утяшевой после спортивного скандала, спровоцированного ее высказыванием о победе израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020. Представитель канала опроверг информацию, которую распространяли Telegram-каналы и ряд СМИ, в интервью с «Лентой.ру».

На ТНТ прокомментировали увольнение Утяшевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Канал опровергает данную информацию», — заявил представитель ТНТ, уточнив, что опровергает «факт якобы увольнения».

Напомним, слухи о том, что Утяшеву уволили из проекта «Танцы», ведущей которого она является с 2014 года, появились в Сети в декабре. По информации Telegram-канала «НеМалахов», такое решение якобы было принято на почве скандала, произошедшего из-за комментариев Утяшевой касательно судейства на Олимпиаде.

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Помимо этого, в Telegram-канале «Медиавойны» появились сообщения о том, что в следующем сезоне зрители проекта Утяшеву в качестве ведущей уже не увидят. По информации канала, ее место займет танцовщица Ульяна Пылаева, которая сейчас является соведущей. В СМИ предположили, что Пылаеву якобы привлекли к работе в проекте для того, чтобы впоследствии уволить Утяшеву.

Скандал, связанный с высказываниями Утяшевой об Олимпиаде, случился в начале августа. Ведущая прокомментировала поражение российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио, заявив, что Ашрам, завоевавшая золото, показала «феноменальное умение собраться в самый ответственный момент». После этого олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева сказала, что Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде.
Шоу-бизнес,Дина Аверина,Алина Кабаева,Lenta.ru,
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