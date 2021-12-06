«Конец золотой четверки»: поклонники «Голоса» обсудили замену Градскому

Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место музыканта Александра Градского. Об этом рассказала «Телепрограмма» со ссылкой на комментарии к посту Димы Билана.
В этом посте он отметил, что жюри проекта (Билан, Пелагея, Леонид Агутин) теперь придется тяжело.
«Я думаю, что до окончания сезона «Голоса» не надо замену искать, а кресло должно оставаться пустым, как память об Александре Борисовиче», - написал один из интернет-пользователей.
«Золотая четверка больше не соберется. Такой юбилейный сезон мы запомним надолго», - добавил другой поклонник «Голоса».
«Не представляю, когда наставники пойдут на прямые эфиры без Александра Борисовича», - отметил еще один комментатор.
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Ему было 72 года.
За два дня до этого Градского экстренно госпитализировали в реанимацию с подозрением на инсульт. Ранее в сентябре он перенес коронавирус.