«Конец золотой четверки»: поклонники «Голоса» обсудили замену Градскому

Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место музыканта Александра Градского. Об этом рассказала «Телепрограмма» со ссылкой на комментарии к посту Димы Билана.

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В этом посте он отметил, что жюри проекта (Билан, Пелагея, Леонид Агутин) теперь придется тяжело.

«Я думаю, что до окончания сезона «Голоса» не надо замену искать, а кресло должно оставаться пустым, как память об Александре Борисовиче», - написал один из интернет-пользователей.

«Золотая четверка больше не соберется. Такой юбилейный сезон мы запомним надолго», - добавил другой поклонник «Голоса».

«Не представляю, когда наставники пойдут на прямые эфиры без Александра Борисовича», - отметил еще один комментатор.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Ему было 72 года.