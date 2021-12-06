Рудковская грубо ответила Тарасовой после критики Гном Гномыча

Недавно 74-летняя Татьяна Тарасова пришла в студию программы «Секрет на миллион». В откровенной беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой тренер рассказала о личной жизни и поделилась взглядом на современных фигуристов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В какой-то момент Лера Кудрявцева вывела свою титулованную гостью на тему сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Как известно, Саша, которого все с легкой подачи родителей называют Гном Гномычем, с самых юных лет тренируется на льду. В мечтах мальчика и его отца ни много ни мало золотая медаль Олимпийских игр.

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В Сети у юного спортсмена столько же нахваливающих его поклонников, сколько и критиков. Чаще всего недовольные катанием Гном Гномыча интернет-пользователи отмечают, что в мальчике нет артистизма. Что касается Татьяны Анатольевны, которая за годы работы тренером воспитала несколько поколений чемпионов, то пока что она не видит потенциала в восьмилетнем Саше Плющенко.

«Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — туманно высказалась Тарасова.

Стоит отметить, мало что может пройти мимо Яны Рудковской. Особенно высказывания, которые напрямую касаются ее семьи. Продюсер уже не раз вставала на защиту интересов своего старшего наследника от Евгения Плющенко. Так что и на этот раз Яна не смогла оставить без ответа слова Татьяны Анатольевны. В числе прочего Рудковская заявила, что мнение заслуженного тренера СССР Тарасовой не является лично для нее авторитетным.

«Смотря с кем сравнивать. Она потенциал не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим», — заявила Рудковская.

Жена Плющенко также напомнила, что все главные достижения у ее восьмилетнего сына еще впереди. По мнению Яны, если у Саши не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. При этом продюсер не удержалась от шпильки в адрес штаба Этери Тутберидзе, с которым не так давно у ее мужа был публичный конфликт.