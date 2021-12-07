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5 часов назад

Максим Галкин расстроил фанатов педикюром с изображением Микки-Мауса

Соответствующий снимок Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram. На нем запечатлены ноги, предположительно, самого телеведущего. Большой палец при этом украшен минималистичным изображением героя мультипликационных фильмов Микки-Мауса.

Максим Галкин удивил поклонников мультяшным педикюром
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины», — подписал публикацию сам Галкин.

Реакция пользователей соцсети на столь необычный мужской педикюр оказалась неоднозначной. Некоторые признались, что не ожидали подобного от 45-летнего артиста.

«Это уже перебор», — признался подписчик.

«Как-то не очень приятно смотреть. Пардон», — отметил поклонник.

«Только не вы!» — добавил пользователь.

Однако нашлись и те, кто оценил чувство юмора телеведущего. Многие обратили внимание, что у Галкина очень красивая и аккуратная форма ногтей на пальцах ног.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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