Максим Галкин удивил поклонников мультяшным педикюром

Соответствующий снимок Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram. На нем запечатлены ноги, предположительно, самого телеведущего. Большой палец при этом украшен минималистичным изображением героя мультипликационных фильмов Микки-Мауса.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика. Да и у меня сегодня именины», — подписал публикацию сам Галкин.

Реакция пользователей соцсети на столь необычный мужской педикюр оказалась неоднозначной. Некоторые признались, что не ожидали подобного от 45-летнего артиста.

«Это уже перебор», — признался подписчик.

«Как-то не очень приятно смотреть. Пардон», — отметил поклонник.

«Только не вы!» — добавил пользователь.