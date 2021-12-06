Врач назвал виновных в усугублении состояния Градского

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев раскритиковал врачей, которые позволили певцу и композитору Александру Градскому участвовать в шоу «Голос». Об этом он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись».
По словам медика, перенесенный ковид усугубил состояние здоровья артиста.
«Медики должны были не пускать его на передачу. Это было видно, что пагубно для него. Если идти таким путем, то мы будем терять наши таланты. Лановой ушел, тоже на сцене был. Это неблагоразумие. Усугубил коронавирус», — сказал врач.
По мнению Пурясева, Градского можно было спасти, если бы он своевременно начал лечение. Однако, считает врач, артист поставил самоотверженную работу над проектом выше собственного здоровья.
Ранее коллеги и подопечные композитора рассказали, что Градский не хотел прерывать проект и не любил, когда люди его жалели. Участник шоу Виктор Кириллов уточнил, что наставник продолжал демонстрировать оптимизм.
«Он очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало», — сообщил он.
Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.