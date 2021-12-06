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22 минуты назад

Рудковская задалась вопросом об адекватности Тарасовой

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала слова Татьяны Тарасовой, которая сравнила ее мужа и Алексея Ягудина.

Рудковская задалась вопросом об адекватности Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кто лучше — Евгений Плющенко или Алексей Ягудин? Конечно, каждый тренер будет радеть за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать "где Леша и где Женя?"... Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность?", — передает слова Рудковской "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Ягудин является обладателем золота Олимпиады 2002 года, а также четырехкратным чемпионом мира и трехкратным — Европы. Плющенко в свою очередь выигрывал Олимпийские игры дважды и дважды останавливался в шаге от золотой медали.

Почти вся карьера Ягудина – это его противостояние с Евгением Плющенко. В чемпионатах России Алексею никогда не удавалось завоевать золото, а на счету Евгения таких медалей десять. Ранее Рудковская рассказала, что не считает российского тренера Этери Тутберидзе великой и объяснила почему.

"Тутберидзе — прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре", — пояснила Рудковская.

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