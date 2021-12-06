Рудковская задалась вопросом об адекватности Тарасовой

"Кто лучше — Евгений Плющенко или Алексей Ягудин? Конечно, каждый тренер будет радеть за своего спортсмена. Я Татьяну Анатольевну в этом поддерживаю. Но сказать "где Леша и где Женя?"... Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность?", — передает слова Рудковской "Спорт-Экспресс".