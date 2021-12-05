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55 минут назад

Двух подопечных Градского на «Голосе» забрали Билан и Гагарина

Первый канал показал предпоследний эфир с участием тогда еще живого Александра Градского. На новом этапе «Нокауты» открывали эфир воспитанники Градского Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова.

Двух подопечных Градского на «Голосе» забрали Билан и Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Номинанты шоу выходили на сцену по очереди, а Градский должен был выбрать, кто из них остается продолжать борьбу, - сообщает teleprogramma.pro.

«Это самая тяжелая байда. За столько сезонов каждый раз… Ужасно не хочется делать выбор, особенно, после столь удачного нахождения на сцене. Но остается Алишер. Спасибо, ребята, остальным», — сказал тогда их наставник.

Условия конкурса таковы, что другой наставник может спасти отвергнутого участника. Правда, лишь один раз. Пелагея приняла решение позвать в свою команду Виктора Кириллова. А Билан - Юлию Курганову.

Но под вопросом осталась судьба десяти других воспитанников Александра Борисовича. Организаторы проекта еще не приняли решение. Есть два рабочих варианта – либо конкурсантов поделят оставшиеся наставники, либо их поведет совсем новый человек.

Сын Александра Градского Даниил может занять место отца в шоу «Голос». С таким предложением выступили поклонники музыканта на церемонии прощания, передает News.ru.

Шоу-бизнес,Виктор Кириллов,Александр Градский,
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