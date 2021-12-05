В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
23 минуты назад

СМИ: у наследников Градского начались склоки из-за денег

Как стало известно журналистам, старшие дети Александра Градского и его молодая вдова Марина Коташенко предъявили друг к другу имущественные претензии практически во время похорон. Это не было публичной сценой – но свидетелем неприятного инцидента стал журналист и участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин, - пишет Экспресс Газета.

СМИ узнали о стычке наследников на похоронах Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина взаимного недовольства банальна – деньги. Даниил и Мария, по их словам, полностью оплатили траурную церемонию. При этом Коташенко якобы не дала ни копейки.

Напряженность в отношениях родственников покойного композитора была видна уже на официальной церемонии прощания. Вдова расплакалась, но ни сын, ни дочь Александра Борисовича к ней не подошли, чтобы поддержать и утешить.

При всем этом стороны стараются не показывать своих чувств при посторонних.

Стало известно о гигантских долгах Градского

Когда Даниилу Градскому задали вопрос о том, как он относится к Марине Коташенко, мужчина ответил очень аккуратно.

«Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец».

Публика уже строит предположения о том, что предстоящий раздел имущества не обойдется без скандалов а, возможно, и без откровений на передачах Малахова.

Молодая актриса Марина Коташенко сама настояла на свадьбе с композитором Александром Градским за месяц до его смерти. Как сообщает «МК», такие подробности бракосочетания пары рассказали друзья музыканта.

Градский жил с Коташенко 17 лет в гражданском браке — за эти годы у пары родились двое сыновей. По словам друзей, Градский был против женитьбы и не понимал, куда так торопится возлюбленная. Тем не менее, она добилась официальной церемонии.

Шоу-бизнес,Никита Турчин,Марина Коташенко,Александр Градский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители