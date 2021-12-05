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1 час назад

Ядвига Поплавская сообщила о гибели экс-солистки "Верасов" Светланы Скачко

Певица признана погибшей в Кармадонском ущелье. Певица Светлана Скачко признана погибшей в Кармадонском ущелье. Бывшую звезду ансамбля «Верасы» искали с августа. А теперь коллега знаменитой артистки Ядвига Поплавская прокомментировала печальное событие. «О гибели Светы какое-то время назад мне рассказала Надя Микулич, но у меня не укладывается это в голове», — сказала собеседница издания «Комсомольская правда». Летом этого года Светлана Каспарова (певица взяла фамилию первого мужа после его смерти) и ее второй супруг Игорь Воробьев отправились отдыхать в Северную Осетию. Пожилая пара увлекалась альпинизмом и решила провести досуг в Кармадонском ущелье, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Официально известно, что 62-летняя женщина и ее 61-летний спутник не регистрировались в местных экстренных службах. Они установили палатку у тропы на гору Казбек, и их накрыло селевым потоком. Поиски пропавших супругов начались 9 августа. Воробьева нашли спустя сутки и смогли спасти. А вот судьба Светланы оставалась неизвестной. Напомним, что в том же ущелье в 2002 году пропала съемочная группа вместе с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим.

Ядвига Поплавская сообщила о гибели экс-солистки "Верасов" Светланы Скачко
Фото: Суть событийСуть событий
Шоу-бизнес,Ядвига Поплавская,Игорь Воробьев,Сергей Бодров,
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