Миро посмеялась над откровениями жены Кобзона

Накануне Нелли Кобзон в эфире телеканала НТВ рассказала о том, как в свое время Градский был в нее влюблен. Конечно, безответно – она тогда уже была замужем за Иосифом Давыдовичем. Но знаки внимания Градский ей оказывал все равно. Так, на одном из концертов он подарил ей букет цветов.

Фото: Instagram Instagram

Скандальный блогер Лена Миро не оставила без внимания откровения вдовы знаменитого певца. Она разместила в ЖЖ довольно ехидный пост, в котором отметила тенденцию – стоит кому-то из известных людей скончаться, тут же возникает толпа желающих рассказать, какое отношение они имели к покойному.

«В эфире телеканала НТВ Нинель рассказала, что ее любил не только Кобзон, но и усопший Градский.

Как дело было? Рассказываю: Градский потускнел!

Подробнее пусть расскажет сама Нинель -- первоисточник все-таки:

«У него был концерт, весь концерт он пел мне, потом в конце подарил мне цветы. Я сказала: «Спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов». Он немного потускнел. Почему-то так повелось, что каждый день рождения я дарила ему черную водолазку».

Что было делать Градскому, получившему отворот-поворот? Он потускнел. Немного потускнел, но Нинель заметила -- наверное, приглядывалась.

Потом повелось дарить Градскому чёрные водолазки. В них он не так отсвечивал, а ещё больше тускнел.

А все почему? Потому что, вместо свидания, покойному Градскому Нинель дарила водолазку».

Нелли Кобзон, считает Миро, не упустила свой шанс напомнить о себе на фоне смерти Градского. Главное, что сам Александр Борисович уже не может случившееся ни подтвердить, ни опровергнуть.

«А у вас был роман с кем-то ныне покойным? Рассказывайте, пока вас кто-нибудь не опередил!» - посмеялась Миро.