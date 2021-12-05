Миро посмеялась над откровениями жены Кобзона

Накануне Нелли Кобзон в эфире телеканала НТВ рассказала о том, как в свое время Градский был в нее влюблен. Конечно, безответно – она тогда уже была замужем за Иосифом Давыдовичем. Но знаки внимания Градский ей оказывал все равно. Так, на одном из концертов он подарил ей букет цветов.
Скандальный блогер Лена Миро не оставила без внимания откровения вдовы знаменитого певца. Она разместила в ЖЖ довольно ехидный пост, в котором отметила тенденцию – стоит кому-то из известных людей скончаться, тут же возникает толпа желающих рассказать, какое отношение они имели к покойному.
«В эфире телеканала НТВ Нинель рассказала, что ее любил не только Кобзон, но и усопший Градский.
Как дело было? Рассказываю: Градский потускнел!
Подробнее пусть расскажет сама Нинель -- первоисточник все-таки:
«У него был концерт, весь концерт он пел мне, потом в конце подарил мне цветы. Я сказала: «Спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов». Он немного потускнел. Почему-то так повелось, что каждый день рождения я дарила ему черную водолазку».
Что было делать Градскому, получившему отворот-поворот? Он потускнел. Немного потускнел, но Нинель заметила -- наверное, приглядывалась.
Потом повелось дарить Градскому чёрные водолазки. В них он не так отсвечивал, а ещё больше тускнел.
А все почему? Потому что, вместо свидания, покойному Градскому Нинель дарила водолазку».
Нелли Кобзон, считает Миро, не упустила свой шанс напомнить о себе на фоне смерти Градского. Главное, что сам Александр Борисович уже не может случившееся ни подтвердить, ни опровергнуть.
«А у вас был роман с кем-то ныне покойным? Рассказывайте, пока вас кто-нибудь не опередил!» - посмеялась Миро.
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли заявила, что он с любовью вспоминал свою вторую жену, актрису Людмилу Гурченко и даже сравнивал их. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.