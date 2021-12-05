Тарасова пока не готова оценить перспективы сына Плющенко

Татьяна Тарасова была гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Заслуженный тренер ответила на вопросы самого разного характера. В частности, у нее спросили о перспективах Плющенко-младшего – ни для кого не секрет, что звездные родители старательно растят из сына суперчемпиона.

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Татьяна Анатольевна достаточно деликатно ответила, что пока еще рано говорить о каких-то особенных достижениях мальчика.

«Пока еще не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, надо помолчать немножко. Годика два помолчать».

При этом Плющенко- старшего Тарасова похвалила, отметив, что он вполне сможет стать хорошим тренером – нужно лишь отбросить амбиции и поработать на перспективу, - рассказывают 7 Дней.

«Он молодец, сейчас смотрю: у него маленькие дети хорошие. Будет работать, и будут у него результаты. Постепенно, не то, что сверху сразу взять», - сказала она.

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