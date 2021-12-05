В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Тарасова пока не готова оценить перспективы сына Плющенко

Татьяна Тарасова была гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Заслуженный тренер ответила на вопросы самого разного характера. В частности, у нее спросили о перспективах Плющенко-младшего – ни для кого не секрет, что звездные родители старательно растят из сына суперчемпиона.

Тарасова пока не готова оценить перспективы сына Плющенко
Фото: InstagramInstagram

Татьяна Анатольевна достаточно деликатно ответила, что пока еще рано говорить о каких-то особенных достижениях мальчика.

«Пока еще не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, надо помолчать немножко. Годика два помолчать».

При этом Плющенко- старшего Тарасова похвалила, отметив, что он вполне сможет стать хорошим тренером – нужно лишь отбросить амбиции и поработать на перспективу, - рассказывают 7 Дней.

«Он молодец, сейчас смотрю: у него маленькие дети хорошие. Будет работать, и будут у него результаты. Постепенно, не то, что сверху сразу взять», - сказала она.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Тухтамышева снялась для мужского журнала МАХIM. Сама спортсменка говорит, что давно хотела принять участие в эротической фотосессии для повышения самооценки, но долго сомневалась, стоит ли соглашаться на предложение известного издания из-за неизбежного хайпа по этому поводу.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ознакомилась с фотосессией, оценив красивое тело 24-летней спортсменки и получив, по ее собственным словам, удовольствие от просмотра фотографий. А критиков поступка фигуристки она призвала «заткнуться и не лезть туда, куда не надо».

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители