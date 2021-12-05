Повереннова рассказала о пластических операциях

Дарья Повереннова решила ответить всем подписчикам, которые интересуются ее «вечной молодостью». Актриса прекрасно выглядит, и в ее микроблоге порой разгораются баталии между комментаторами – за счет чего ей это удается.
Дарья решила поставить точку в этих спорах. Она рассказала, что пока еще не обращалась к пластическим хирургам, предпочитая косметические процедуры. Но не исключает, что со временем будет предпринимать и более радикальные меры.
«Мое лицо в 49 лет — это работа моя, и косметолога. Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь чёткий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. Мне нравятся малоинвазивные процедуры: рассасывающиеся нити и инъекции гиалуроновой кислоты. С ее помощью можно (и нужно) подкорректировать какие-то возрастные изменения», - написала актриса.
Повереннова сказала, что у нее никогда не было желания сделать себе пухлые губы, а выступающие скулы у нее с рождения. Впрочем, она вовсе не противница пластической хирургии и, возможно, когда-то решится прибегнуть к ее помощи. Но пока ей помогают сохранять норму здоровый образ жизни и регулярное общение с косметологом.
«Я не исключаю, что, когда пойму, что пора ложиться под нож, я это сделаю. Но пока я справляюсь теми методами, о которых сказала выше. И повторюсь: отказ от курения, кофе, бег каждый день, контроль веса — вот что важно. Без серьёзного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы — можете», - резюмировала звезда.