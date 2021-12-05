В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
44 минуты назад

Повереннова рассказала о пластических операциях

Дарья Повереннова решила ответить всем подписчикам, которые интересуются ее «вечной молодостью». Актриса прекрасно выглядит, и в ее микроблоге порой разгораются баталии между комментаторами – за счет чего ей это удается.

Повереннова рассказала о пластических операциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дарья решила поставить точку в этих спорах. Она рассказала, что пока еще не обращалась к пластическим хирургам, предпочитая косметические процедуры. Но не исключает, что со временем будет предпринимать и более радикальные меры.

«Мое лицо в 49 лет — это работа моя, и косметолога. Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь чёткий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. Мне нравятся малоинвазивные процедуры: рассасывающиеся нити и инъекции гиалуроновой кислоты. С ее помощью можно (и нужно) подкорректировать какие-то возрастные изменения», - написала актриса.

Повереннова сказала, что у нее никогда не было желания сделать себе пухлые губы, а выступающие скулы у нее с рождения. Впрочем, она вовсе не противница пластической хирургии и, возможно, когда-то решится прибегнуть к ее помощи. Но пока ей помогают сохранять норму здоровый образ жизни и регулярное общение с косметологом.

«Я не исключаю, что, когда пойму, что пора ложиться под нож, я это сделаю. Но пока я справляюсь теми методами, о которых сказала выше. И повторюсь: отказ от курения, кофе, бег каждый день, контроль веса — вот что важно. Без серьёзного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы — можете», - резюмировала звезда.

Дарья Повереннова впервые вышла замуж в возрасте 19 лет, через год родила дочь Полину, спустя 10 лет брак распался. Второй муж Поверенновой Андрей Шаронов - президент Московской школы управления «Сколково», в прошлом заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, заместитель министра экономического развития и торговли РФ и председатель Государственного комитета РФ по делам молодежи.
Шоу-бизнес,Андрей Шаронов,Дарья Повереннова,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители