Повереннова рассказала о пластических операциях

«Я не исключаю, что, когда пойму, что пора ложиться под нож, я это сделаю. Но пока я справляюсь теми методами, о которых сказала выше. И повторюсь: отказ от курения, кофе, бег каждый день, контроль веса — вот что важно. Без серьёзного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы — можете», - резюмировала звезда.