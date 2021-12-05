Ротару блестяще выступила на «Песне года», несмотря на слухи о болезни

София Ротару блестяще выступила в субботу, 5 декабря, на концерте «Песня года», который телезрители увидят 1-2 января. Как пишет «Комсомольская Правда», звезду буквально завалили цветами.

Фото: Instagram Instagram

Выглядела певица прекрасно, танцевала без устали на высоких каблуках, пайетки на костюме мерцали новогодними огоньками. Тем не менее, тремор рук был заметен, особенно, когда певица в спокойном режиме общалась со зрителями.

Известно, что несколько месяцев назад София Михайловна лечилась в неврологическом отделении одной из московских клиник. Позднее поклонники были очень обеспокоены ее здоровьем, увидев на видеозаписи ее выступления, распространившейся в интернете, что певица едва удерживает микрофон в руках.

По этому неприятному симптому - тремору – зрители заподозрили, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Однако ее концертный директор Сергей Лавров утверждает, что София Михайловна просто так реагирует на переживания из-за концерта.

«У Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года. К тому же, София Михайловна всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска», - заявил звездный промоутер.

Сергей Соседов сообщил порталу BLITZ+, что у Ротару «уже не то здоровье», поэтому она почти и не дает концертов.

В ответ на данные слова Руслан Евдокимов, сын певицы, сказал:

«А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо».