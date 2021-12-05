Ротару блестяще выступила на «Песне года», несмотря на слухи о болезни

София Ротару блестяще выступила в субботу, 5 декабря, на концерте «Песня года», который телезрители увидят 1-2 января. Как пишет «Комсомольская Правда», звезду буквально завалили цветами.
Выглядела певица прекрасно, танцевала без устали на высоких каблуках, пайетки на костюме мерцали новогодними огоньками. Тем не менее, тремор рук был заметен, особенно, когда певица в спокойном режиме общалась со зрителями.
Известно, что несколько месяцев назад София Михайловна лечилась в неврологическом отделении одной из московских клиник. Позднее поклонники были очень обеспокоены ее здоровьем, увидев на видеозаписи ее выступления, распространившейся в интернете, что певица едва удерживает микрофон в руках.
По этому неприятному симптому - тремору – зрители заподозрили, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Однако ее концертный директор Сергей Лавров утверждает, что София Михайловна просто так реагирует на переживания из-за концерта.
«У Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года. К тому же, София Михайловна всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска», - заявил звездный промоутер.
Сергей Соседов сообщил порталу BLITZ+, что у Ротару «уже не то здоровье», поэтому она почти и не дает концертов.
В ответ на данные слова Руслан Евдокимов, сын певицы, сказал:
«А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо».
Также слухи о болезни Ротару в интервью YouTube-проекту «Ужин с Dorotye» опровергла сестра певицы Аурика.