На дне рождения дочери Киркорова собрали деньги для больных детей

Дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, родилась десять лет назад. Круглую дату любящий отец отмечал с особым размахом. Он с помощью своего нового агентства детских праздников “Kirkorov event” организовал роскошный костюмированный праздник. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

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«Старое агентство отошло моему бывшему директору, с которым у нас закончился контракт. Сегодня же мы презентуем мое новое агентство детских праздников. Кстати, в организации праздника для Аллы-Виктории мне очень помогла ее крестная мама Наташа», - сообщил Филипп.

Алла-Виктория - фанатка фильма «Круэлла», так что бал для именинницы был организован в формате этой картины и назывался “Truealla”.

В гости были приглашены друзья и подружки Аллы, звезды шоу-бизнеса с детьми и без. Хорошее шампанское, крабы и прочие деликатесы – король отечественной поп-музыки на угощение не поскупился. Но, помимо развлекательных мероприятий и обильного застолья, было организовано очень важное мероприятие.

«Я знаю, что вы бережливо относитесь к деньгам. Но я знаю, что вы так же бережны к детским жизням. Давайте сегодня вместе поможем детишкам, соберем деньги на их спасение», - обратился Киркоров к гостям.