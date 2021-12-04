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8 минут назад

Китайцы посчитали Лолиту мужчиной и задержали ее

На сьемках нового музыкального шоу «Синг Сонг» Лолита Милявская, одна из его участниц, рассказала забавную историю.

Китайцы посчитали Лолиту мужчиной и задержали ее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько лет назад, еще до того, как певица глобально похудела, она направлялась в Китай. На границе Поднебесной Лолиту, крупную и статную, заподозрили в том, что она – трансвестит. Устроили допрос – точно ли она настоящая женщина? Исполнительнице пришлось доказывать своя гендерную принадлежность, - информируют 7 Дней.

«Взяли паспорт, там фамилия «Милявски», пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», - сообщила Милявская.

В мае Лолита Милявская призналась, что с помощью эндокринолога похудела на 12 килограммов.

«Я похудела на 12 килограммов, а все друзья и коллеги говорят, что, кажется, на 25. Я тот человек, которому патологически не идет набор веса», - поделилась певица.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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