Вдова Градского заметила странность в день смерти артиста

В день смерти Александра Градского произошло удивительное событие. Музыкант ушел из жизни в 2.10 в ночь с субботы на воскресенье. И в это время и в доме покойного, и в его театре остановились часы. Об этом журналистам портала BLITZ+ рассказала его вдова, Марина Коташенко.

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Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, хотя его предсмертное желание было иным – он хотел упокоиться поближе к родителям, на Кузьминском кладбище.

Молодая актриса Марина Коташенко сама настояла на свадьбе с композитором Александром Градским за месяц до его смерти. Как сообщает «МК», такие подробности бракосочетания пары рассказали друзья музыканта.