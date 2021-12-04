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10 минут назад

Вдова Градского заметила странность в день смерти артиста

В день смерти Александра Градского произошло удивительное событие. Музыкант ушел из жизни в 2.10 в ночь с субботы на воскресенье. И в это время и в доме покойного, и в его театре остановились часы. Об этом журналистам портала BLITZ+ рассказала его вдова, Марина Коташенко.

Вдова Градского заметила странность в день смерти артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище, хотя его предсмертное желание было иным – он хотел упокоиться поближе к родителям, на Кузьминском кладбище.

Молодая актриса Марина Коташенко сама настояла на свадьбе с композитором Александром Градским за месяц до его смерти. Как сообщает «МК», такие подробности бракосочетания пары рассказали друзья музыканта.

Градский жил с Коташенко 17 лет в гражданском браке — за эти годы у пары родились двое сыновей. По словам друзей, Градский был против женитьбы и не понимал, куда так торопится возлюбленная. Тем не менее, она добилась официальной церемонии, однако никакой классической свадьбы с гостями и застольем у них не было.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
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