«Принимаю поздравления»: Самбурская выиграла суд у Дробыша

Настасья Самбурская решила расторгнуть контракт с продюсером Виктором Дробышем. Через суд. Певица объяснила свое решение – Дробыш не исполнял ранее обговоренные условия. Не делал ей рекламу, не подбирал репертуар - практически не занимался ее пиаром.
Продюсер же в свою очередь решил подать судебный иск, дабы взыскать с актрисы деньги, которые якобы были вложены в ее раскрутку. Сумму выставил солидную – 13 миллионов. Только за услуги связи и интернета заложил миллион.
Суд требования Дробыша не удовлетворил.
«Принимаю поздравления. Сегодня Дробыш проиграл в суде, его иск ко мне на 13 миллионов рублей не был удовлетворён. А у меня вчера был крутейший корпоративчик, так что пишите-звоните, я в порядке и с удовольствием выступлю у вас на мероприятии», - бодро отчиталась восходящая звезда русского шансона.