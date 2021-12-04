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24 минуты назад

«Принимаю поздравления»: Самбурская выиграла суд у Дробыша

Настасья Самбурская решила расторгнуть контракт с продюсером Виктором Дробышем. Через суд. Певица объяснила свое решение – Дробыш не исполнял ранее обговоренные условия. Не делал ей рекламу, не подбирал репертуар - практически не занимался ее пиаром.

«Принимаю поздравления»: Самбурская выиграла суд у Дробыша
Фото: InstagramInstagram

Продюсер же в свою очередь решил подать судебный иск, дабы взыскать с актрисы деньги, которые якобы были вложены в ее раскрутку. Сумму выставил солидную – 13 миллионов. Только за услуги связи и интернета заложил миллион.

Суд требования Дробыша не удовлетворил.

«Принимаю поздравления. Сегодня Дробыш проиграл в суде, его иск ко мне на 13 миллионов рублей не был удовлетворён. А у меня вчера был крутейший корпоративчик, так что пишите-звоните, я в порядке и с удовольствием выступлю у вас на мероприятии», - бодро отчиталась восходящая звезда русского шансона.

Самбурская наиболее известна как актриса и телеведущая. Она играла в таких сериалах, как «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» и вела телешоу «Ревизорро». Также Самбурская дважды появлялась на обложке журнала «Максима» — в 2012 году и в 2020-м.
Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,Виктор Дробыш,
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