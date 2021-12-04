«Принимаю поздравления»: Самбурская выиграла суд у Дробыша

«Принимаю поздравления. Сегодня Дробыш проиграл в суде, его иск ко мне на 13 миллионов рублей не был удовлетворён. А у меня вчера был крутейший корпоративчик, так что пишите-звоните, я в порядке и с удовольствием выступлю у вас на мероприятии», - бодро отчиталась восходящая звезда русского шансона.