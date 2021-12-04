«Живот, спина и ноги»: Борисова сделала липосакцию

Многие звезды шоу-бизнеса упорно отрицают свое знакомство с врачами-пластиками. Но только не Дана Борисова – она всегда честно рассказывала о всех своих походах в клиники красоты.

Фото: Instagram Instagram

Нынешний раз не стал исключением – Дана заранее поделилась в микроблоге своими планами с подписчиками. Она сообщила, что решила похудеть при помощи липосакции и выбрала три, по ее мнению, самые проблемные зоны, откуда специалисты будут откачивать жир.

«Липосакция ,живот ,спина и ноги», - лаконично объяснила она.

Позднее она сообщила, что операция прошла успешно.

«Я уже дома. Чувствую себя прекрасно!» - отчиталась Дана.

Теледива не дружит со спортом, о чем честно пишет в микроблоге. Ей удобнее поддерживать стройность радикальными методами. Ранее Дана уже пыталась худеть с помощью криолиполиза – замораживания жира. К сожалению, эффект продержался недолго.