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54 минуты назад

«Живот, спина и ноги»: Борисова сделала липосакцию

Многие звезды шоу-бизнеса упорно отрицают свое знакомство с врачами-пластиками. Но только не Дана Борисова – она всегда честно рассказывала о всех своих походах в клиники красоты.

«Живот, спина и ноги»: Борисова сделала липосакцию
Фото: InstagramInstagram

Нынешний раз не стал исключением – Дана заранее поделилась в микроблоге своими планами с подписчиками. Она сообщила, что решила похудеть при помощи липосакции и выбрала три, по ее мнению, самые проблемные зоны, откуда специалисты будут откачивать жир.

«Липосакция ,живот ,спина и ноги», - лаконично объяснила она.

Позднее она сообщила, что операция прошла успешно.

«Я уже дома. Чувствую себя прекрасно!» - отчиталась Дана.

Теледива не дружит со спортом, о чем честно пишет в микроблоге. Ей удобнее поддерживать стройность радикальными методами. Ранее Дана уже пыталась худеть с помощью криолиполиза – замораживания жира. К сожалению, эффект продержался недолго.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram о том, как ей удалось изменить овал лица. Поклонники якобы задают ей много вопросов об этом, предполагая, что перешагнувшая 40-летний рубеж звезда сделала пластику. Однако она заверила, что под нож хирурга не ложилась, но были другие процедуры, которые помогли добиться желаемого результата.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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