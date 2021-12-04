Донцова считает, что ее книги спасают отчаявшихся людей

Дарья Донцова давно занимает позицию одного из самых издаваемых российских авторов. Ее романы в стиле иронического детектива выходят в свет один за другим. И столь же регулярно в ее адрес звучит критика. Писательницу обвиняют в создании низкопробного чтива.

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К счастью, сама писательница давно уже выработала у себя иммунитет против хейтеров. Как рассказала она сама в беседе с Надеждой Стрелец в ее авторском шоу, она даже не читает то, что про нее пишут.

«Сейчас я читаю только свой директ. Говорят и говорят, ради Бога. Меня никогда не волновало чужое мнение о себе. Я не претендую на то, чтобы всем нравиться. Это невозможно. Есть люди, которые меня терпеть не могут за манеру щуриться и моргать. Другим я не нравлюсь, потому что похожа на полуобморочную мышь. Третьи считают меня глупой блондинкой. Огромное количество всего существует», - констатирует Дарья.

По мнению Донцовой, всякий литературный жанр уместен в определенный жизненный период. Так, в больнице классика, особенно драма, как правило, не к месту. А «легкий» жанр поможет человеку отвлечься от собственной беды.

«Если вокруг вас умирают люди, то гениальное произведение «Смерть Ивана Ильича» вам не подойдет. Вы умираете сами, вам страшно и жутко. Вам надо, чтобы кто-то вас отвлек. Тогда для вас – Александра Маринина, Татьяна Устинова, Олег Рой, Дарья Донцова…», - сказала писательница.

Этот постулат опробовал ей лично – ведь к написанию детективов Донцова пришла, будучи тяжело больна. Новое дело увлекло ее, дав возможность поверить в собственные силы и победить онкологию, - пишут 7 дней.