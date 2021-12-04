Дочь Агутина и Варум показала своего избранника

Лиза, дочь Леонида Агутина Анжелики Варум, с детства живет в Соединенных штатах. Любовь к музыке досталась ей от родителей – еще учась в школе, она создала рок-группу, с которой давала концерты на всех школьных праздниках.

Фото: Instagram Instagram

Свою первую любовь 16-летняя Лиза нашла в музыкальной тусовке. Она всерьез влюбилась в талантливого кубинского барабанщика по имени Марк, переехала к нему жить и представила парня родителям. СМИ писали, что Леонид Агутин выбор дочери тогда одобрил. И сильно расстроился, когда по прошествии некоторого времени дочь ушла от потенциального зятя, - информируют 7 Дней.

Сейчас Варум-младшая в отношениях с Кайлом Финком, участником группы Palomino Blond. Лиза вообще особо не выставляет свою личную жизнь напоказ. Но в честь дня рождения Кайла все же выложила в инстаграм совместную фотографию

«С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. Я люблю тебя»

— написала девушка.