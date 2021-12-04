В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
13 минут назад

Дочь Агутина и Варум показала своего избранника

Лиза, дочь Леонида Агутина Анжелики Варум, с детства живет в Соединенных штатах. Любовь к музыке досталась ей от родителей – еще учась в школе, она создала рок-группу, с которой давала концерты на всех школьных праздниках.

Дочь Агутина и Варум показала своего избранника
Фото: InstagramInstagram

Свою первую любовь 16-летняя Лиза нашла в музыкальной тусовке. Она всерьез влюбилась в талантливого кубинского барабанщика по имени Марк, переехала к нему жить и представила парня родителям. СМИ писали, что Леонид Агутин выбор дочери тогда одобрил. И сильно расстроился, когда по прошествии некоторого времени дочь ушла от потенциального зятя, - информируют 7 Дней.

Сейчас Варум-младшая в отношениях с Кайлом Финком, участником группы Palomino Blond. Лиза вообще особо не выставляет свою личную жизнь напоказ. Но в честь дня рождения Кайла все же выложила в инстаграм совместную фотографию

«С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. Я люблю тебя»

— написала девушка.

Напомним, что популярные российские певцы поженились в 2000 году, и с тех пор не раз ходили слухи о возможном разводе пары. Но они не находили подтверждения. Супруги воспитывают дочь Елизавету, которая родилась в 1999 году и совсем недавно стала гражданкой США.
Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители