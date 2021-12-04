Бояков готов пригласить Бузову играть в его новом театре

Эдуард Бояков возглавил МХАТ им. Горького в январе 2019 года. А уже 1 ноября 2021 года сообщил о том, что увольняется из театра по просьбе нового руководителя Владимира Кехмана. Теперь бывший художественный руководитель МХАТа планирует возглавить некий негосударственный театр.

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В его репертуаре будут, по словам Боякова, спектакли «Красный Моцарт» и «Лавр». А также он рассматривает возможность возвращения спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Об этом театральный деятель рассказал в интервью RTVI.

«Спектакль „Чудесный грузин“, в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она будет с нами, если мы ее позовем», - отметил Бояков.

Как он сообщил, спонсоры и партнеры уже найдены, и первые спектакли новый театр, название которого пока не оглашается, покажет зрителям уже будущей весной.