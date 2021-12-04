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28 минут назад

Стали известны подробности госпитализации Ротару в Москве

Директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о состоянии здоровья артистки и раскрыл детали её недавней госпитализации в больницу. По его словам, болезни Паркинсона, которую певице «диагностируют» после каждого выступления, у неё нет. Тремор рук, на который обращают внимание фанаты, можно объяснить возрастом звезды, передаёт KP.RU.

Стало известно о госпитализации Ротару в Москве
Фото: ТАССТАСС

Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите её выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей всё-таки не 16, а 74 года. Годы идут, — пояснил он.

Менеджер певицы заверил, что сейчас с её здоровьем всё в порядке. Ротару чувствует себя прекрасно, лишь изредка страдая от перепадов давления. В то же время источник в медицинских кругах сообщил, что в апреле артистка проходила лечение в неврологическом отделении московской больницы имени Юдина.

У Ротару заподозрили серьезное заболевание

Там в то же время находилась с подозрением на инсульт актриса Светлана Светличная. Но если звезда «Бриллиантовой руки» лежала в общей палате, то Ротару находилась в ВИП-корпусе, в отдельном боксе. Туда, кроме врачей и медсестёр, никто не мог войти, — рассказал собеседник издания.

Ранее видео с выступлением Софии Ротару на частной вечеринке в Берлине насторожило фанатов певицы. По мнению зрителей, у артистки налицо все признаки болезни Паркинсона.
Шоу-бизнес,Светлана Светличная,София Ротару,Сергей Лавров,Комсомольская правда,
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