Стало известно о госпитализации Ротару в Москве

Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите её выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей всё-таки не 16, а 74 года. Годы идут, — пояснил он.