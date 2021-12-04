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20 минут назад

Стало известно о госпитализации Ротару

София Ротару, о здоровье которой появляется все больше тревожных новостей, как оказалось, лежала в клинике в одно время со Светланой Светличной. Певицей занимались доктора неврологического отделения московской больницы имени Юдина.

Стало известно о госпитализации Ротару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Экспресс Газета, проблемы с тремором у Софии Михайловны уже давно. И, к сожалению, ситуация не улучшается. Только в апреле этого года Ротару пролечилась в клинике, и вот опять болезнь показала себя. На видеозаписи с одного из последних ее выступлений (звезда пела на корпоративном мероприятии) очень заметно, как у Ротару дрожат руки.

Концертный директор исполнительницы Сергей Лавров заявил, что в целом на здоровье она не жалуется. А тремор был и ранее, он проявляется от волнения. Правда, с годами он усиливается.

«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, годы идут. А тремор у Ротару всегда был от волнения: она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода», - объяснил Лавров.

Сергей Соседов заявил порталу BLITZ+, что у Ротару «уже не то здоровье», поэтому она почти и не дает концертов.

В ответ на данные слова Руслан Евдокимов, сын певицы, сказал:

«А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо».

Также слухи о болезни Ротару в интервью YouTube-проекту «Ужин с Dorotye» опровергла сестра певицы Аурика.

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