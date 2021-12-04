Стало известно о госпитализации Ротару

«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, годы идут. А тремор у Ротару всегда был от волнения: она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода», - объяснил Лавров.