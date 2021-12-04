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38 минут назад

Рэпер Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков, по которому его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей, передает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Петра Заикина.

Элджей обжалует приговор по делу о пропаганде наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист не стал разглашать подробности дела, сославшись на то, что изучил не весь объем. Заикин добавил, что сейчас исполнитель отдыхает на Кипре. Участвовать в судебном процессе он не захотел.

В пятницу, 3 декабря, Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков и приговорил рэпера к штрафу в 100 тысяч рублей. В песнях музыканта эксперты обнаружили информацию о запрещенных веществах. Инициатором проверки стала Лига безопасного интернета.

1 декабря музыканта заметили возле иммиграционного центра на Кипре.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,Петр Заикин,РЕН ТВ,
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