«Великий человек»: Розанова вспомнила, как работала с Ургант на своей первой картине

Актриса Ирина Розанова, которая на своей первой картине работала с Ниной Ургант, назвала артистку «великим человеком» и призналась, что была ошарашена новостью о ее смерти, пишет «Пятый канал».
«Моя первая картина связана с Ниночкой — она бы разрешила так себя называть. Я помню, как коленки дрожали — первая картина, встреча с такими людьми. Понимаешь, какая биография, какие актеры… Вся наша старая гвардия, не исключая великую Ургант, общалась с нами, молодыми, как общаются, наверное, добрые мамы и бабушки. Потому что сразу уходил страх, и ты понимал, что перед тобой сидит какой-то космический человек. Для меня всегда это было только так», — рассказала Розанова.
На пожалела, что уходит великое поколение артистов, у которых училась она и ее ровесники-актеры.
«Великая жизнь прожита, и она продолжается в Ване (внук Нины Ургант, актер и телеведущий Иван Ургант) и во всем, что сделал этот великий человек», — заключила Розанова.
Заслуженная и народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант умерла в пятницу на 93-м году жизни. Ургант сыграла десятки киноролей, одной из самых известных стала роль медсестры Раи в драме «Белорусский вокзал». Более 30 лет она посвятила Александринскому театру в Санкт-Петербурге.