«Великий человек»: Розанова вспомнила, как работала с Ургант на своей первой картине

«Моя первая картина связана с Ниночкой — она бы разрешила так себя называть. Я помню, как коленки дрожали — первая картина, встреча с такими людьми. Понимаешь, какая биография, какие актеры… Вся наша старая гвардия, не исключая великую Ургант, общалась с нами, молодыми, как общаются, наверное, добрые мамы и бабушки. Потому что сразу уходил страх, и ты понимал, что перед тобой сидит какой-то космический человек. Для меня всегда это было только так», — рассказала Розанова.