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45 минут назад

Шоу «Голос» посвятят памяти Александра Градского

Вокальный проект "Голос" на Первом канале будет посвящен памяти одного из наставников программы Александра Градского. Об этом заявил ведущий Дмитрий Нагиев, сообщает ТАСС.

Шоу «Голос» посвятят памяти Александра Градского
Фото: ТАССТАСС

"Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", - поделился он в эфире программы.

Напомним, народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Днем ранее его экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт.

Широкую известность пришла к музыканту в 1976 году после исполнения песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. На несколько сезонов он стал наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".

Шоу-бизнес,Николай Добронравов,Александра Пахмутова,Александр Градский,Дмитрий Нагиев,ИТАР-ТАСС,
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