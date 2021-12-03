Шоу «Голос» посвятят памяти Александра Градского

Вокальный проект "Голос" на Первом канале будет посвящен памяти одного из наставников программы Александра Градского. Об этом заявил ведущий Дмитрий Нагиев, сообщает ТАСС.
"Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", - поделился он в эфире программы.
Напомним, народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Днем ранее его экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт.
Широкую известность пришла к музыканту в 1976 году после исполнения песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. На несколько сезонов он стал наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".