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38 минут назад

Поклонники МакSим восхитились фигурой переболевшей коронавирусом певицы

Певица МакSим выложила новые фотографии в Instagram и вызвала волну восхищения поклонников.

Поклонники МакSим восхитились фигурой переболевшей коронавирусом певицы
Фото: ТАССТАСС

На фотографии заметно постройневшая МакSим одета в закрытое маленькое черное платье со «школьным» белым воротничком, черные гольфины и такие же черные туфли на высоких каблуках.

Поклонники в очередной раз восхитились, как изящно и молодо выглядит певица, которая летом перенесла тяжелейшую коронавирусную инфекцию.

«Вы как вино, с годами все лучше», - написала одна из поклонниц.

«Вот, что значит перерождение», – написал другой.

«Невыносимо красивая», «Волшебная», «Потрясающая», «Идеальная», «Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», «Ах, какая шикарная девушка», «Великолепная красотка. Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира!», - писали другие почитатели таланта певицы.

МакSим летом переболела коронавирусом. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, ее состояние стремительно ухудшалось. Артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.

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