Поклонники МакSим восхитились фигурой переболевшей коронавирусом певицы

На фотографии заметно постройневшая МакSим одета в закрытое маленькое черное платье со «школьным» белым воротничком, черные гольфины и такие же черные туфли на высоких каблуках.

Поклонники в очередной раз восхитились, как изящно и молодо выглядит певица, которая летом перенесла тяжелейшую коронавирусную инфекцию.

«Невыносимо красивая», «Волшебная», «Потрясающая», «Идеальная», «Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», «Ах, какая шикарная девушка», «Великолепная красотка. Ты прелесть, бриллиант и украшение этого мира!», - писали другие почитатели таланта певицы.

МакSим летом переболела коронавирусом. В середине июня она попала в больницу с высокой температурой и поражением легких около 40%, ее состояние стремительно ухудшалось. Артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, где она пробыла полтора месяца. После комы МакSим весила чуть больше 30 килограммов.