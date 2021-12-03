Несмешно? Экс-директор «Уральских пельменей» ответил на критику

Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что только телезрители могут оценивать шутки, которые звучат в эфире. Так он ответил на критику юмористического шоу со стороны одного из участников коллектива Вячеслава Мясникова, передает «Телепрограмма».

Фото: «Шоу Уральские пельмени»/ТАСС «Шоу Уральские пельмени»/ТАСС

Экс-директор «Уральских пельменей» отметил, что каждый по-своему воспринимает юмор. По мнению Нетиевского, ответить на вопрос, смешные номера у коллектива или нет, должна аудитория. «Это личное мнение Вячеслава. <...> Я считаю, что здесь надо спросить лично зрителей. Это должны оценивать непрофессионалы», — подчеркнул он.

Нетиевский предложил узнать мнение зрителей с помощью опроса. Также он напомнил, что карьера Мясникова началась именно с участия в «Уральских пельменях».

Ранее Мясников рассказал, что сталкивался с негативными высказываниями о шоу в интернете и отчасти согласен с ними. По словам артиста, участники коллектива «придумали все, что можно», и касаются одних и тех же тем по десятому кругу.