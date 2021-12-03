В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
23 минуты назад

Экс-директор «Уральских пельменей» ответил на критику шоу за несмешные номера

Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что только телезрители могут оценивать шутки, которые звучат в эфире. Так он ответил на критику юмористического шоу со стороны одного из участников коллектива Вячеслава Мясникова, передает «Телепрограмма».

Несмешно? Экс-директор «Уральских пельменей» ответил на критику
Фото: «Шоу Уральские пельмени»/ТАСС«Шоу Уральские пельмени»/ТАСС

Экс-директор «Уральских пельменей» отметил, что каждый по-своему воспринимает юмор. По мнению Нетиевского, ответить на вопрос, смешные номера у коллектива или нет, должна аудитория. «Это личное мнение Вячеслава. <...> Я считаю, что здесь надо спросить лично зрителей. Это должны оценивать непрофессионалы», — подчеркнул он.

Нетиевский предложил узнать мнение зрителей с помощью опроса. Также он напомнил, что карьера Мясникова началась именно с участия в «Уральских пельменях».

Ранее Мясников рассказал, что сталкивался с негативными высказываниями о шоу в интернете и отчасти согласен с ними. По словам артиста, участники коллектива «придумали все, что можно», и касаются одних и тех же тем по десятому кругу.

Помимо этого, Вячеслав Мясников объяснил, почему он и его коллега Андрей Рожков перестали выступать с «Уральскими пельменями». Оказалось, что они захотели больше проявлять себя на сцене и поэтому решили отделиться от коллектива.

Шоу-бизнес,Вячеслав Мясников,Сергей Нетиевский,Андрей Рожков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители