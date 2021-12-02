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1 час назад

«Обманула!»: Гоген Солнцев устроил скандал на шоу Малахова

Новая жена шоумена Гогена Солнцева и по совместительству дочь его бывшей жены Полина Терешкович выдумала беременность. Обман вскрылся на программе «Прямой эфир».

«Обманула!»: Гоген Солнцев устроил скандал на шоу Малахова
Фото: соцсетисоцсети

Не так давно Солнцев делился с окружающими радостной новостью: Полина ждет ребенка, и они уже придумывают ему имя.

В эфире шоу Андрея Малахова появилась врач Полины Терешкович, которая развеяла надежды шоумена.

«Ко мне пришла Полина на обследование. Я спросила, делала ли она тест на беременность. Она его, как выяснилось, не делала. Случаи всякие бывают. Я деликатно принимала ее. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», - заявила она.

Солнцев устроил скандал в студии и обвинил супругу, что «она его развела на свадьбу» под предлогом беременности.

Кроме того, Гоген заявил, что Полина «оказалась такой же хитрой, как и ее мать».

После съемок шоумен рассказал «Телепрограмме», что жена по-прежнему настаивает на своей беременности и утверждает, что аппаратура была сломана, а врач не квалифицирован.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Андрей Малахов,
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