«Обманула!»: Гоген Солнцев устроил скандал на шоу Малахова

Новая жена шоумена Гогена Солнцева и по совместительству дочь его бывшей жены Полина Терешкович выдумала беременность. Обман вскрылся на программе «Прямой эфир».
Не так давно Солнцев делился с окружающими радостной новостью: Полина ждет ребенка, и они уже придумывают ему имя.
В эфире шоу Андрея Малахова появилась врач Полины Терешкович, которая развеяла надежды шоумена.
«Ко мне пришла Полина на обследование. Я спросила, делала ли она тест на беременность. Она его, как выяснилось, не делала. Случаи всякие бывают. Я деликатно принимала ее. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», - заявила она.
Солнцев устроил скандал в студии и обвинил супругу, что «она его развела на свадьбу» под предлогом беременности.
Кроме того, Гоген заявил, что Полина «оказалась такой же хитрой, как и ее мать».
После съемок шоумен рассказал «Телепрограмме», что жена по-прежнему настаивает на своей беременности и утверждает, что аппаратура была сломана, а врач не квалифицирован.