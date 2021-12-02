«Обманула!»: Гоген Солнцев устроил скандал на шоу Малахова

«Ко мне пришла Полина на обследование. Я спросила, делала ли она тест на беременность. Она его, как выяснилось, не делала. Случаи всякие бывают. Я деликатно принимала ее. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», - заявила она.