МакSим и внук Пугачевой задолжали сотни тысяч рублей налоговой

До 1 декабря не все российские знаменитости успели оплатить долги по недвижимости и прочему хозяйству, попав в «черный список» Федеральной налоговой службы РФ.
«Комсомольская правда» составила рейтинг самых злостных должников среди известных личностей.
Первой в списке оказалась певица Макsим (Марина Максимова). Ее долг на 1 декабря составил более 400 тысяч рублей. Данная сумма набежала певице за собственную школу искусств, апартаменты в «Триумф-Палас» и личный транспорт.
На втором месте расположился внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков с долгом в почти 300 тысяч рублей. Он также не заплатил за две свои квартиры в Москве, машину и землю.
Замкнул тройку лидеров «черного списка» у налоговой певец DAVA (Давид Манукян). Его долг составил почти 250 тысяч рублей. DAVA должен ФНС за машину и несмотря на то, что своего жилья в Москве у него нет, певец должен рассчитываться с миллионным долгом за аферу с недвижимостью в родном Новосибирске.
Также в рейтинг вошли Анита Цой (203 566 рублей), Олег Меньшиков (139 190 рублей), Анна Заворотнюк (122 063 рубля), Татьяна Брухунова (120 834 рубля) и Мария Миронова (114 322 рубля).