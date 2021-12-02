МакSим и внук Пугачевой задолжали сотни тысяч рублей налоговой

До 1 декабря не все российские знаменитости успели оплатить долги по недвижимости и прочему хозяйству, попав в «черный список» Федеральной налоговой службы РФ.

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«Комсомольская правда» составила рейтинг самых злостных должников среди известных личностей.

Первой в списке оказалась певица Макsим (Марина Максимова). Ее долг на 1 декабря составил более 400 тысяч рублей. Данная сумма набежала певице за собственную школу искусств, апартаменты в «Триумф-Палас» и личный транспорт.

На втором месте расположился внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков с долгом в почти 300 тысяч рублей. Он также не заплатил за две свои квартиры в Москве, машину и землю.