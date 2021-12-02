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33 минуты назад

МакSим и внук Пугачевой задолжали сотни тысяч рублей налоговой

До 1 декабря не все российские знаменитости успели оплатить долги по недвижимости и прочему хозяйству, попав в «черный список» Федеральной налоговой службы РФ.

МакSим и внук Пугачевой задолжали сотни тысяч рублей налоговой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комсомольская правда» составила рейтинг самых злостных должников среди известных личностей.

Первой в списке оказалась певица Макsим (Марина Максимова). Ее долг на 1 декабря составил более 400 тысяч рублей. Данная сумма набежала певице за собственную школу искусств, апартаменты в «Триумф-Палас» и личный транспорт.

На втором месте расположился внук Аллы ПугачевойНикита Пресняков с долгом в почти 300 тысяч рублей. Он также не заплатил за две свои квартиры в Москве, машину и землю.

Замкнул тройку лидеров «черного списка» у налоговой певец DAVA (Давид Манукян). Его долг составил почти 250 тысяч рублей. DAVA должен ФНС за машину и несмотря на то, что своего жилья в Москве у него нет, певец должен рассчитываться с миллионным долгом за аферу с недвижимостью в родном Новосибирске.

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Также в рейтинг вошли Анита Цой (203 566 рублей), Олег Меньшиков (139 190 рублей), Анна Заворотнюк (122 063 рубля), Татьяна Брухунова (120 834 рубля) и Мария Миронова (114 322 рубля).

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Татьяна Брухунова,Анна Заворотнюк,Марина Максимова,Никита Пресняков,Мария Миронова,Анита Цой,Алла Пугачева,Олег Меньшиков,Федеральная налоговая служба,Комсомольская правда,
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