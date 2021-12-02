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17 минут назад

Раскрыты прогнозы врачей по состоянию Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи дают оптимистичные прогнозы. Об этом РИА Новости рассказал ее друг музыкант Дмитрий Чижов.

Раскрыты прогнозы врачей по состоянию Марины Хлебниковой
Фото: РамблерРамблер

«Все примерно так же, состояние стабильно тяжелое, но все-таки стабильно, есть оптимистичные прогнозы», – сказал Чижов.

Пожар квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала сама дышать и сейчас открывает глаза.

Врачи опасаются пневмонии после ожога дыхательных путей, которая может вызвать серьезные осложнения, писал «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Московский комсомолец,РИА Новости,
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