Раскрыты прогнозы врачей по состоянию Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова , пострадавшая при пожаре в собственной квартире, находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи дают оптимистичные прогнозы. Об этом РИА Новости рассказал ее друг музыкант Дмитрий Чижов.

Пожар квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала сама дышать и сейчас открывает глаза.