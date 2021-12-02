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42 минуты назад

Азиза рассказала о том, как переболела коронавирусом

Певица Азиза, впервые вышедшая замуж в 57 лет, после свадьбы заразилась коронавирусом от своей помощницы по хозяйству, пишет «Экспресс-газета».

Азиза рассказала о том, как переболела коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой недомогание почувствовала домработница, которая помогает по хозяйству в загородом доме певицы. Сначала обе женщины списывали все на магнитные бури, но через несколько дней у помощницы поднялась температура и появились признаки коронавирусной инфекции. Тест на COVID показал положительный результат.

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Азиза проконсультировалась с врачами по поводу профилактических мер. Параллельно стала пить морсы, отвары трав, гранатовый сок, а также есть имбирь, чеснок, лук и лимон. Однако спустя несколько дней у певицы поднялась температура до 39 градусов, начался легкий кашель. Приехавшие по вызову врачи предложили Азизе госпитализацию из-за того, что она страдает бронхиальной астмой. Но певица решила лечиться дома, так как у нее не было проблем с дыханием.

«Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искаженный рыбный запах… Я пила только морсы. В результате похудела на пять килограммов», - рассказала певица.

Молодой супруг артистки Александр Соколов, который должен был в это время улететь в Италию, отменил поездку и остался ухаживать за певицей. Сам Соколов переболел коронавирусом еще в Италии, поэтому не заразился от супруги.

«Я уверена, что именно Саша меня и выходил. Знаете, в такие моменты люди очень хорошо проверяются», - считает певица.

По ее словам, муж ухаживал за обеими женщинами. По часам давал певице таблетки и витамины, делал уколы, сидел у кровати звезды, массируя ей ноги.

Сейчас Азиза почти здорова. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Впереди - борьба с «постковидным синдромом». Певица намерена делать дыхательную гимнастику и пройти курс иглоукалывания.

57-летняя российская певица Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца Александра Лортэ. При этом многие артисты оказались недовольны ее свадьбой, так как артистка решила не звать их на бракосочетание. Позже выяснилось, что настоящее имя Лортэ – Александр Соколов, он уроженец Липецка.

Шоу-бизнес,Александр Соколов,Экспресс-газета,
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