Ивлеева приехала к сбежавшему на Кипр Элджею

Блогера Настю Ивлееву заметили вместе с экс-супругом Элджеем за границей. Издание Peopletalk опубликовало фото пары за ужином в одном из ресторанов — на снимке Элджей и Ивлеева сидят за столиком друг напротив друга и о чем-то беседуют.

Фото: Instagram Instagram

Как отметили в издании, встреча бывших супругов не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали, а разговаривали друг с другом крайне серьезно.

Напомним, что Ивлеева и Элджей прожили в браке два года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и не хотела развода. На днях стало известно, что Элджей уехал на Кипр и якобы даже запросил гражданство этой страны — все это произошло на фоне якобы грозящего ему уголовного дела о пропаганде наркотиков.