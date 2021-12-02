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1 час назад

Ивлеева приехала к сбежавшему на Кипр Элджею

Блогера Настю Ивлееву заметили вместе с экс-супругом Элджеем за границей. Издание Peopletalk опубликовало фото пары за ужином в одном из ресторанов — на снимке Элджей и Ивлеева сидят за столиком друг напротив друга и о чем-то беседуют.

Ивлеева приехала к сбежавшему на Кипр Элджею
Фото: InstagramInstagram

Как отметили в издании, встреча бывших супругов не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали, а разговаривали друг с другом крайне серьезно.

Напомним, что Ивлеева и Элджей прожили в браке два года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и не хотела развода. На днях стало известно, что Элджей уехал на Кипр и якобы даже запросил гражданство этой страны — все это произошло на фоне якобы грозящего ему уголовного дела о пропаганде наркотиков.

При этом ранее Ивлеева сама дала поводы для сплетен, разместив в Instagram собственноручно сделанное фото Элджея в автомобиле. Что значит этот пост, она не уточняла, подписав его: "Йоу".

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