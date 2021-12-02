Бритни Спирс улетела с женихом из США на свое 40-летие. Видео

Американская певица Бритни Спирс покинула США с женихом Сэмом Асгаром в свой день рождения. Исполнительница хита Baby One More Time улетела отмечать 40-летие в другую страну. Об этом селебрити сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав видео на входе в самолет.
На кадрах певица в коротких шортах, топе и сапогах цвета фуксии в компании своего возлюбленного стоят у входа в салон воздушного судна. Пара страстно целуется.
«Какая бесценная радость сегодня! Я и мой жених рады, что уезжаем», – подписала публикацию Спирс.