Элджея и Настю Ивлееву заметили на свидании

Бывших супругов заметили в ресторане Matsuhisa пятизвездочного отеля Amara Hotel. Знаменитостей засняли на видео во время их совместного ужина. Ролик публикует Telegram-канал PeopleTalk.

Фото: Instagram Instagram

По словам очевидца, их встреча не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали.