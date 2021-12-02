Элджея и Настю Ивлееву заметили на свидании

Бывших супругов заметили в ресторане Matsuhisa пятизвездочного отеля Amara Hotel. Знаменитостей засняли на видео во время их совместного ужина. Ролик публикует Telegram-канал PeopleTalk.
По словам очевидца, их встреча не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали.
Напомним, рэп-исполнитель Элджей и блогер Анастасия Ивлеева расстались весной после двух лет брака. Причину развода знаменитости озвучивать не стали. А на днях появились слухи о том, что звезды воссоединились и вместе проводят время на Кипре.