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50 минут назад

Элджея и Настю Ивлееву заметили на свидании

Бывших супругов заметили в ресторане Matsuhisa пятизвездочного отеля Amara Hotel. Знаменитостей засняли на видео во время их совместного ужина. Ролик публикует Telegram-канал PeopleTalk.

Элджея и Настю Ивлееву заметили на свидании
Фото: InstagramInstagram

По словам очевидца, их встреча не выглядела деловой, даже несмотря на то, что звезды не флиртовали.

Напомним, рэп-исполнитель Элджей и блогер Анастасия Ивлеева расстались весной после двух лет брака. Причину развода знаменитости озвучивать не стали. А на днях появились слухи о том, что звезды воссоединились и вместе проводят время на Кипре.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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