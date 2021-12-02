Джигурда решил сыграть Белль в «Красавице и чудовище»

Актер Никита Джигурда объявил, что подписал контракт на исполнение главной женской роли в постановке «Красавица и чудовище». Как сообщает «МК», заявление о готовности исполнить роль Белль появилось в соцсетях актера, однако позднее пост был удален.
Артист пока не объяснил, было ли заявление ошибкой или шуткой. Кроме того, он не уточнил, где именно собирался выступить.
«Скоро сыграю роль Красавицы. Приходите, будет жарко!», — говорилось в публикации.
Подписчики предположили, что это был не слишком удачный ход для рекламы самого себя, а другие же расстроились, потеряв возможность увидеть звезду в столь необычном амплуа.
Комментаторы высказал мнение, что в роли женщины Джигурда бы соответствовал и своему одиозному имиджу и современным реалиям. Участники дискуссии напомнили, что в Голливуде снимают все больше новых проектов, в которых традиционно женские роли исполняют мужчины.