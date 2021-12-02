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52 минуты назад

Джигурда решил сыграть Белль в «Красавице и чудовище»

Актер Никита Джигурда объявил, что подписал контракт на исполнение главной женской роли в постановке «Красавица и чудовище». Как сообщает «МК», заявление о готовности исполнить роль Белль появилось в соцсетях актера, однако позднее пост был удален.

Джигурда решил сыграть Белль в «Красавице и чудовище»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист пока не объяснил, было ли заявление ошибкой или шуткой. Кроме того, он не уточнил, где именно собирался выступить.

«Скоро сыграю роль Красавицы. Приходите, будет жарко!», — говорилось в публикации.

Подписчики предположили, что это был не слишком удачный ход для рекламы самого себя, а другие же расстроились, потеряв возможность увидеть звезду в столь необычном амплуа.

Комментаторы высказал мнение, что в роли женщины Джигурда бы соответствовал и своему одиозному имиджу и современным реалиям. Участники дискуссии напомнили, что в Голливуде снимают все больше новых проектов, в которых традиционно женские роли исполняют мужчины.

Шоу-бизнес,Никита Джигурда,
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