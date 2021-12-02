От рэпера Джигана потребовали 1 млн рублей за оскорбления детей

Российского рэпера Джигана (Дениса Устименко) решил засудить глава «Национального родительского комитета» Юрий Оболонский. Он обвинил артиста в пропаганде гомосексуализма и оскорблении детей. Общественник через суд потребовал взыскать с музыканта более 1 млн рублей. В качестве альтернативы Оболонский предложил Джигану приехать в подмосковный Королёв и выступить перед подростками.

Фото: Соцсети Соцсети

Как следует из картотеки судебных дел, к Джигану подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Хорошевский райсуд зарегистрировал жалобу 26 ноября, первое заседание назначили на 22 декабря. Истцом указан сопредседатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский. По словам общественника, Джиган распространил информацию, направленную на «формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации». Оболонского не устроили слова музыканта про «петушков» и некоторые другие высказывания.

Видео дня

«Кроме того, Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично моё, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, поскольку подписаны на него, как на публичную личность, рэп-исполнителя, а также отца четырёх малолетних детей», — пояснил истец.

Оболонский заявил, что его выводы подтверждает комиссия специалистов, которой он специально заказал лингвистическую экспертизу фрагментов роликов Джигана. На неё защитник детей потратил 182 500 рублей и теперь хочет возложить эти расходы на артиста. Всего же он потребовал от хип-хоп-исполнителя более 1 млн рублей.

«Мои адвокаты выставили более миллиона (рублей) штраф, потому что у нас, к сожалению, нет таких больших штрафов, как в США и Западной Европе, а я считаю, что его надо оштрафовать миллионов на 15 за оскорбление детей и подростков», — добавил Оболонский.