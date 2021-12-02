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2 часа назад

У пострадавшей в пожаре Хлебниковой началось заражение лица

После пожара у певицы Марины Хлебниковой выявили заражение тканей лица. Врачи пытаются не допустить сепсиса у лежащей в коме артистки.

У Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уже две недели врачи борются за жизнь певицы Марины Хлебниковой. Ее состояние не улучшается, это грозит развитием сепсиса. По информации «Пятого канала», Хлебникову на данный момент лечат антибиотиками.

Артисты отказались помогать Хлебниковой

Певица находится в медикаментозной коме. Врачи не пускают родственников в палату, чтобы знаменитость не заразилась новой инфекцией.

Пожар в доме Хлебниковой произошел поздно вечером 18 ноября в Москве. Его удалось быстро ликвидировать. Первоначальной версией считалась непотушенная сигарета певицы. Но спасатели озвучили другую причину — короткое замыкание. У Хлебниковой диагностировали 20% ожогов тела, больше всего в области головы. У певицы также пострадали дыхательные пути. У нее обнаружили интоксикацию угарным газом и продуктами распада, но это удалось купировать.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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