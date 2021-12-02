У Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица

После пожара у певицы Марины Хлебниковой выявили заражение тканей лица. Врачи пытаются не допустить сепсиса у лежащей в коме артистки.

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Уже две недели врачи борются за жизнь певицы Марины Хлебниковой. Ее состояние не улучшается, это грозит развитием сепсиса. По информации «Пятого канала», Хлебникову на данный момент лечат антибиотиками.

Певица находится в медикаментозной коме. Врачи не пускают родственников в палату, чтобы знаменитость не заразилась новой инфекцией.