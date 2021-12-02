У Хлебниковой началось заражение тканей лица

У певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, началось заражение тканей лица. Врачи диагностировали у исполнительницы ожог роговицы, сообщает Telegram-канал Mash.

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Хлебникова все еще находится в медикаментозной коме из-за сильных болей. Врачи вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Сейчас состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое.

В палату к исполнительнице пока не впускают родственников — есть опасения, что она может чем-нибудь от них заразиться. Кроме того, сейчас общение для нее является лишним стрессом.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.