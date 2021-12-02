Директор Бориса Моисеева рассказал, как певец живет на пенсии

Он отметил, что Борис ведет обычный для пенсионера образ жизни и не собирается давать каких-либо концертов. Он живет в гармонии с собой и чувствует себя хорошо.

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Сергей приходит к нему почти каждый день. Дома у Моисеева работает горничная, которая готовит ему пищу, стирает и убирает в комнатах. Еженедельно приезжает медсестра для того, чтобы проверить график приема медикаментов.

Горох подчеркнул, что у певца хорошее настроение, и он постепенно восстанавливается после перенесенного инсульта. Его друзья постоянно звонят ему, а певица Алла Пугачева даже как-то передала ему 20 котлет, которые он очень любит, деньги и фрукты. Но Борис часто отказывается от денег и говорит, что ему хватает средств на жизнь.