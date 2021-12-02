Градского привозили на каталке: появились шокирующие фото с «Голоса»

В сети появились снимки композитора Александра Градского, которого на каталке привозили на съемочную площадку шоу «Голос». Как рассказали работники проекта в беседе со StarHit, музыканта, перекладывали в кресло, а после съемок выпуска погружали обратно и увозили.
«Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком», — отметили они.
На вопрос Агутина, почему Градский не может передвигаться самостоятельно, музыкант объяснил, что боялся начинать тренировать ноги в перерывах между съемками — чтобы не упасть. После окончания проекта композитор планировал начинать заниматься и разрабатывать опорно-двигательный аппарат.
Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский холл».
Ранее друг Градского, журналист Андрей Караулов назвал роковой ошибкой решение композитора стать наставником в десятом сезоне шоу «Голос». По его словам, музыкант сам довел себя до гибели, поскольку после перенесенного коронавируса и перелома ноги «поехал в "Останкино" на кровати», вместо того, чтобы восстанавливаться