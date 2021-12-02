Сколько Рудковская зарабатывает на сыне

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской в ближайшем будущем имеет все шансы на повторение спортивных успехов своего знаменитого родителя. При этом Александру приходится выступать и тренироваться в костюмах, которые выглядят немного аляповато из-за рекламных слоганов и логотипов.

Фото: кадр из программы «Алена, блин!» кадр из программы «Алена, блин!»

С самого раннего детства Александру Плющенко приходится вставать ни свет ни заря ради обязательных тренировок по фигурному катанию. Его отец-чемпион Евгений Плющенко возлагает на восьмилетнего мальчика огромные надежды, что, по мнению поклонников, не может не давить на хрупкую психику ребенка. Вместе с тем мама Гном Гномыча (так в семье принято ласково называть Сашу) уже вовсю старается превратить свое чадо в самый настоящий бренд.

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Практически все наряды, в которых юный Александр Плющенко появляется на публике, обильно украшены рекламными логотипами. Естественно, что каждая такая нашивка приносит семье будущего фигуриста определенный доход, вот только не исключено, что эта «игра» попросту не стоит свеч.

Как рассказал интернет-маркетолог Элиас Макаров, вынужденный носить на своих хрупких плечах все это сомнительное великолепие Саша приносит родителям довольно скромный доход. И не исключено, что в своем стремлении приобщить наследника к реалиям звездной жизни его предприимчивая мама Яна Рудковская здорово продешевила. Как правило, известные бренды предпочитают рекламироваться при помощи так называемых «пакетов» — не только нашивок на одежде, но и постов в соцсетях. Кроме того, продюсер не учла, что ее идея вызовет огромный общественный резонанс.