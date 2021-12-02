Он вам не омикрон. Оксимирон выпустил альбом «Красота и Уродство». На нем рэпер зачитал обо всем

Хип-хоп-исполнитель Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) наконец-то выпустил третий студийный альбом, получивший название «Красота и Уродство». Этот релиз был ни много ни мало одной из самых ожидаемых пластинок в русском рэпе — с последнего альбома Мирона «Горгород» прошло уже шесть лет, и хотя артист и выпустил за это время порцию треков, поклонники продолжали требовать полноценную пластинку. «Лента.ру» рассказывает, какой эта пластинка из 22 треков получилась.

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Мирон явно полюбил шоковую тактику — альбом открывается (и закрывается) детским пением. Такой неочевидный для всероссийско-андеграундного исполнителя старт (Федоров, конечно, уже и с Би-2 трек записал, но все же не на сольном альбоме), предположительно, служит снижением уровня пафоса, сгущенного вокруг выхода пластинки. Вообще, именно обманом ожиданий Мирон, кажется, в последнее время увлекся довольно плотно — еще в ноябре рэпер при помощи абсолютно наглых манипуляций заставил поклонников ждать скорого выхода альбома, чтобы затем подсунуть микстейп «Смутное время», наполненный уже известными треками. Выпуск микстейпа сопровождался классической для студийных релизов схемой — рекламой, синглами, клипами. Для выхода же «Красоты и Уродства» Мирон показательно лишь обнародовал дату — 1 декабря.

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Да и сам альбом по мере прослушивания также обманывает ожидания — сперва, еще с названия, убеждаешь себя, что это масштабная шутка; после пары-тройки первых треков кажется, будто Федоров на манер рэпера Фейса (Face, настоящее имя — Иван Дремин) выпустил остросоциальный и политический альбом о репрессиях с критикой власти. Однако ожидания — это скорее про нас, слушателей. На деле «Красота и Уродство» предстает скорее пулеметной очередью из инфоповодов и неймдроппинга — настолько сильно Оксимирон жаждет доказать, что не пропустил ничего из трендов последних лет. И, что удивительно, кажется, действительно не пропустил.

Что ж, если Федорову важно казаться актуальным (это ощущение только усиливается с прослушиванием трека «Рецензия», в котором рэпер вступает в полемику с невидимыми музыкальными критиками, обвиняющими его в несовременности), то «Красота и Уродство» эту задачу выполняет на ура; только от обвинений во вторичности артиста это едва ли убережет — куда более смелые высказывания и о Владимире Путине, и о России позволяли себе тот же Фейс и рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). Кажется, Мирон оказался в некой западне — активно поддерживавший все эти годы оппозицию, привлекавший внимание к несправедливым судам и репрессиям, он не мог не зачитать «про политику», но, зачитав, по сути повторил за другими. Посудите сами: Фейс сравнивал Россию с заточкой, Оксимирон — с постом ГАИ. Словом, никаких особых откровений, кроме слов-тегов типа «иностранный агент» или «запрещенная организация», Федоров в свои остросоциальные треки не вносит.

Нашлось в альбоме место и любовной лирике, и рассуждениям о рэпе и культуре в целом; правда, по большей части эти песни посвящены непосредственно самому Мирону. В этом, впрочем, нет ничего удивительного — Оксимирон всегда читал именно про Оксимирона, а на «Красоте и Уродстве» артист даже прославляет свой эгоцентризм (например, в треке «Празднуй»). Вообще, все композиции Федорова можно поделить на те, в которых он читает о себе в состоянии полного самоуничижения, и те, на которых рэпер разносит всех и вся практически с маниакальным апломбом. Такое разграничение можно провести и на третьем альбоме — и треки из второй категории в нем не только очевидно живее, энергичнее и злее, но и кажутся куда более откровенными и честными.

Взять, к примеру, лирический трек «Партизанское радио», в котором рэпер под метафорой партизанской войны читает про отношения — каждый раз, когда он обвиняет в чем-то себя, он тут же переводит вину на объект любви; с виду откровенный трек «Улет» с признаниями в абьюзе и тиранстве в отношениях оказывается песней собственному телу (в финале рэпер предлагает узнать имя адресата, посмотрев на название трека через зеркало). Странная композиция «Непрожитая жизнь» и вовсе не посвящена Мирону — и, соответственно, совершенно не запоминается. На фоне таких треков куда выигрышнее выглядят песни вроде «Празднуй» и «Эминем». Да, Мирон здесь проводит параллель между собой и Маршаллом Мэтерсом — обмолвимся, что российская пресса, регулярно сравнивавшая рэпера с американской хип-хоп-звездой, виновата в этом не меньше самого автора композиции. И это, с одной стороны, можно назвать лютейшей кичливостью, но с другой — разве не с такими треками Федоров и пришел к своей популярности?