Кто займет кресло Градского в шоу «Голос»?

Сын Александра Градского Даниил может занять место отца в шоу «Голос». С таким предложением выступили поклонники музыканта на церемонии прощания, передает News.ru.

Фото: Рамблер Рамблер

По мнению поклонников, 40-летний Даниил Градский сможет довести работу своего отца в «Голосе» до конца.

«Будет здорово, если Даниил заменит в «Голосе» отца. Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется», - предложили фанаты.

Даниил участвовал в слепых прослушиваниях в третьем сезоне «Голоса». Тогда ни отец, ни другие наставники к нему не повернулись.

В первых нескольких сезонах «Голоса» с Александром Градским работала его дочь Мария, она помогала отцу подбирать песни для участников его команды.