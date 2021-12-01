Кто займет кресло Градского в шоу «Голос»?

Сын Александра Градского Даниил может занять место отца в шоу «Голос». С таким предложением выступили поклонники музыканта на церемонии прощания, передает News.ru.
По мнению поклонников, 40-летний Даниил Градский сможет довести работу своего отца в «Голосе» до конца.
«Будет здорово, если Даниил заменит в «Голосе» отца. Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется», - предложили фанаты.
Даниил участвовал в слепых прослушиваниях в третьем сезоне «Голоса». Тогда ни отец, ни другие наставники к нему не повернулись.
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В первых нескольких сезонах «Голоса» с Александром Градским работала его дочь Мария, она помогала отцу подбирать песни для участников его команды.
Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За день до этого он был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.