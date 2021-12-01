Отец Жанны Фриске едва не расплакался из-за слов Распутиной

Владимир Фрискеедва не расплакался в студии программы "Прямой эфир", когда услышал, что сказала певица Маша Распутина, когда умерла его дочь актриса Жанна Фриске.

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В эфире шоу была показана запись монолога Елены Захаровой - законной жены бизнесмена Виктора Захарова, который уже много лет состоит в неофициальных отношениях с Распутиной. По словам Захаровой, когда умерла Жанна Фриске, она рыдала, так как ей, как и всем, было жалко, что актриса скончалась. По ее словам, узнав о смерти Фриске, Распутина заявила: "На одну шлюху меньше стало".

"Я хочу сказать, грош цена этой женщине. Я хочу единственное сказать: хорошо, что дочка не дожила до этого времени", - сказал Владимир Фриске, добавив, что его дочь никогда не позволила бы себе так сделать.

Также присутствовавшая в студии Захарова, оправдываясь перед другими участниками шоу, заявила, что, когда записывали видео, она не знала, что в студии будет отец Фриске, и поэтому рассказала эту историю.