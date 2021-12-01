Седокова резко высказалась о работе в «ВИА Гре»

«Благодарю, что это было и стало моей историей. Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации. Недавно позвонили с одного канала и предложили спеть на главном огоньке страны "Попытку N 5". Даже мой PR отказал, зная заранее мой ответ», — написала Седокова.