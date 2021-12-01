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1 час назад

Седокова резко высказалась о работе в «ВИА Гре»

Певица Анна Седокова, отвечая на вопрос подписчика в сторис в Instagram, резко высказалась о работе в группе «ВИА Гра». По словам экс-участницы, полученный в коллективе опыт помог ей реализоваться, однако принес еще и «немало боли».

Седокова резко высказалась о работе в «ВИА Гре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодарю, что это было и стало моей историей. Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации. Недавно позвонили с одного канала и предложили спеть на главном огоньке страны "Попытку N 5". Даже мой PR отказал, зная заранее мой ответ», — написала Седокова.

Певица призналась, что в коллективе царило «лицемерие» и происходило много «плохих вещей».

«Никакое творчество не может оправдать эти поступки», — заключила Седокова.

Отметим, что певица редко говорит о начале своего творческого пути, она не любит вспоминать то время и всегда неохотно отвечает на вопросы о нем.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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