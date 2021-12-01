Почему последние дни Градского прошли без молодой жены

Александр Градский был разлучен с семьей перед смертью, пишет «Комсомольская правда».

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Маэстро госпитализировали с подозрением на инсульт из квартиры, где он находился вдвоем с сиделкой.

Сиделку Градскому наняла бывшая жена Ольга – последние несколько лет музыкант испытывал проблемы с ногами.

Жена Градского Марина Коташенко с младшими детьми Сашей и Ваней большую часть времени проводила за городом, а музыкант приезжал к семье в свободные от работы дни.

До самой смерти Градский работал на шоу «Голос» и для удобства предпочитал ночевать в Москве.

26 ноября артисту стало плохо, сиделка вызвала ему скорую помощь. Маэстро госпитализировали с подозрением на инсульт. Больше суток врачи боролись за его жизнь, однако спасти Александра Градского не удалось.